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Автомобили разлетелись по перекрестку в Петрозаводске после столкновения (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:20, 27 Августа 2020
фото: © кадр из видео
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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Ключевой.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 27 августа в 22.38 камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент ДТП, которое произошло на пересечении улиц Ключевая и Корабелов.

Один из участников ДТП выехал на перекрёсток с нерегулируемым движением с улицы Корабелов, а второй двигался вверх по улице Ключевая. Произошло столкновение.

От удара автомобили разбросало по дороге. Транспортные средства получили механические повреждения.

По информации ГИБДД Карелии, 25-летний водитель автомобиля Ford Focus не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Volvo XC90.

В результате ДТП травмы получила 50-летняя пассажирка Volvo, пострадавшей оказана медицинская помощь.

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Комментарии

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ppppp
2020-08-27 09:28:14
Очередной гонщег???
Гость
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