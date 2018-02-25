Автомобили столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

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Два легковых автомобиля не поделили дорогу на пересечении ул.Правды и пр. Александра Невского.
ДТП случилось 22 февраля в 08.11. В аварии никто из людей не пострадал.
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