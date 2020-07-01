Автомобили "закрутило" после столкновения на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария произошла 30 июня в 21:45, когда один из участников происшествия совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй - двигался по Октябрьскому проспекту в прямом направлении.

От столкновения (правым бортом - передней стороной) легковые автомобили "закрутило" на проезжей части.

Обошлось без жертв.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево в поселке Карелии.