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Автомобили "закрутило" после столкновения на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
18:43, 01 Июля 2020
фото: Момент видео
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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария произошла 30 июня в 21:45, когда один из участников происшествия совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй - двигался по Октябрьскому проспекту в прямом направлении.

От столкновения (правым бортом - передней стороной) легковые автомобили "закрутило" на проезжей части.

Обошлось без жертв.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево в поселке Карелии.

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