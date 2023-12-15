Автомобилистов Древлянки предупредили о ночной уборке снега

В ночь на воскресенье в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы.
Снегоуборочные работы запланированы на нечетной стороне улицы Попова и нечетной стороне Березовой аллеи.
«Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей — как временные, так и постоянные, а также информационные таблички под знаками, — рассказали в мжрии города.
Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку, предупредили чиновники.
Напомним, ранее с территории Кукковки увезли семь машин непослушных водителей.
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