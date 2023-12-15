Автомобилистов Древлянки предупредили о ночной уборке снега

В ночь на воскресенье в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы.

Снегоуборочные работы запланированы на нечетной стороне улицы Попова и нечетной стороне Березовой аллеи.



«Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей — как временные, так и постоянные, а также информационные таблички под знаками, — рассказали в мжрии города.



Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку, предупредили чиновники.



Напомним, ранее с территории Кукковки увезли семь машин непослушных водителей.