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Автомобилисты оказались в заложниках заваленной снегом штрафстоянки

Новости. Общество
16:14, 22 Января 2021
фото: Дмитрий Беленихин / ВК
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Фотограф Дмитрий Беленихин рассказал, как пытался эвакуировать автомобиль с территории штрафной стоянки.

Дмитрий Беленихин рассказал в соцсети, что штрафстоянка на Курганском проезде завалена снегом. Оттуда, по его словам, не могут выбраться автомобилисты.

Автор поста сообщил, что прибыл на стоянку, чтобы помочь выбраться оттуда другому автолюбителю.

"Помогать вызволять машину я приехал на хорошем джипе, но заехать на саму стоянку не решился, так как снега по колено. И лишь посередине накатана короткая и глубокая колея. Как здесь орудует эвакуатор, непонятно. Видимо, из колеи старается не выезжать, следов почти нет", - сказал Беленихин. 

По его словам, для ликвидации снежных завалов потребовалась помощь специальной техники.

"Пришла администратор, говорит: "Весь день хоть сама выталкивай". Связались с "хозяином" стоянки, пообещавшим прислать эвакуатор для эвакуации эвакуированных машин со штрафстоянки. Прибывший эвакуатор на стоянку заезжать не стал, водитель взял лопату и занялся раскопками и "толкалками", в которых снова довелось поучаствовать и мне. Общими усилиями выбрались из снежно-стояночной западни и поехали к административной будке оформлять документы", - заявил автор публикации.

Ранее сообщалось, что фотограф Дмитрий Беленихин был возмущен и расстроен появлением двух столбов, испортивших вид на храм в Олонце.

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