Коммунальщики в Карелии обезобразили визитную карточку Олонца (ФОТО)

Фотограф в Карелии Дмитрий Беленихин возмущен и расстроен появлением двух столбов, испортивших вид на храм в Олонце.

"Ну вот и всё, для эстетов и фотографов визитная карточка Олонца обезображена, красивых снимков больше не будет, - написал Дмитрий Беленихин на своей странице в соцсети. – Видимо, осваивая бюджет, коммунальщики установили два столба в самом неподходящем для этого месте. Теперь, как не вертись, столбы всегда испортят пейзаж так, что никакой фотошоп не поможет. А ведь можно было эти два тупиковых столба поставить справа от мостика, и самое красивое место сохранило бы своё очарование, а мостик был бы подсвечен".

А ещё, по мнению фотографа, можно было бы подсветить саму церковь, сделав этот островок просто сказочным.

"Но, судя по тому, что крыша и вся земля вокруг 200-летнего храма усыпаны битым кирпичом из рассыпающихся на глазах стен, здесь давно уже никому ничего не нужно, какая уж тут красота", - с горечью констатировал Дмитрий.

Снимки до и после "благоустройства".