Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Найден мужчина со сломанной ногой, потерявшийся в Петрозаводске в Рождество 1
10.01.2021 21:47
Водитель внедорожника чуть не сбил пешеходов в центре Петрозаводска - "ему это с рук не сойдет" (ВИДЕО) 11
10.01.2021 10:54
МЧС предупреждает: в Карелии похолодает до -32 4
10.01.2021 16:29
Крещенские морозы идут в Карелию 11
10.01.2021 13:56
Губа Онежского озера затянулась льдом (ФОТО) 1
10.01.2021 15:32

Коммунальщики в Карелии обезобразили визитную карточку Олонца (ФОТО)

Новости. Общество
07:00, 11 Января 2021
фото: Дмитрий Беленихин
Загрузка...

Фотограф в Карелии Дмитрий Беленихин возмущен и расстроен появлением двух столбов, испортивших вид на храм в Олонце.

"Ну вот и всё, для эстетов и фотографов визитная карточка Олонца обезображена, красивых снимков больше не будет, - написал Дмитрий Беленихин на своей странице в соцсети. – Видимо, осваивая бюджет, коммунальщики установили два столба в самом неподходящем для этого месте. Теперь, как не вертись, столбы всегда испортят пейзаж так, что никакой фотошоп не поможет. А ведь можно было эти два тупиковых столба поставить справа от мостика, и самое красивое место сохранило бы своё очарование, а мостик был бы подсвечен".

А ещё, по мнению фотографа, можно было бы подсветить саму церковь, сделав этот островок просто сказочным.

"Но, судя по тому, что крыша и вся земля вокруг 200-летнего храма усыпаны битым кирпичом из рассыпающихся на глазах стен, здесь давно уже никому ничего не нужно, какая уж тут красота", - с горечью констатировал Дмитрий.

Снимки до и после "благоустройства".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2021-01-11 09:18:57
новый-фас! :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
05.01.2021, 15:21
Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся

Аналитика

04.01.2021 10:30
Политкухня
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
Год 75-летия Великой Победы и 100-летия Карелии, год крупных проектов; год серьезных испытаний и вызовов, с которыми мы раньше не сталкивались.
"Клиники на Чайкиной": сдать тесты на коронавирус COVID-19 можно и в январские праздничные дни 1
04.01.2021 09:50
"Красная зона", пустой Петрозаводск и грибное нашествие 2
30.12.2020 15:35
Чем запомнился 2020 год 6
29.12.2020 17:40
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
25.12.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

03.01.2021 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 4
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»