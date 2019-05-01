Автомобилисты сбили трех лосей за полчаса на федеральной трассе в Карелии

Вечером 30 апреля произошло три дорожно-транспортных происшествия подряд, в которых автомобилисты совершили наезды на лосей.

Все ЧП произошли в один день в Кондопожском районе, передает МЧС по Карелии.

Первое из них случилось в 21:34 на 492 км. федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола". Второе - в 21:44 на 465 км. "Колы". Третье ДТП - в 22:00 на 466 км той же трассы.

Как пояснили в МЧС, пострдавших людей в происшествиях нет. Состояние животных неизвестно.

Предположительно, у животных могла начаться миграция и они стали выбегать на дороги перед идущим транспортом.