Автомобилисты в Петрозаводске поделились опытом, как уберечь машины от крысиных зубов

Жалобы на крыс, грызущих электропроводку припаркованных автомобилей в Петрозаводске, вызвали споры среди автомобилистов, как надо спасать своих "железных коней".

Эта тема обсуждается на странице "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

Поводом стал пост одной из подписчиц, которая опубликовала фото своего поврежденного крысами автомобиля.

"Сегодня под капотом увидела это! И это за ночь! Рыдать хотелось от безысходности!!!", - написала автоледи.

По ее мнению, в этом виноваты соседи, которые кормят голубей пищевыми отходами.

"Соседи!!!!! Прекратите кормить КРЫС!!! Голуби едят только КРОШКИ, все остальное, чем вы их кормите: макароны, рыбьи кости, кости куры и большие куски хлеба достается КРЫСАМ! Крысы все тащат в машины... Потом они грызут провода в машине. А это может быть причиной аварии! И будет счастьем, если без тяжёлых последствий для окружающих, моих пассажиров и меня", - считает подписчица.

На ее запись откликнулись многие автомобилисты. Большинство считает, что крыс привлекают пищевые отходы в мусорных контейнерах, поэтому лучший выход - парковать машины подальше от таких площадок.

"Люди несут на помойку пищевые отходы (а куда ещё?!), а крысы/мыши берут этот "хавчик" и тащат в свои тепленькие импровизированные гнезда! Которые они делают где? Правильно! В тепленьких машинах, которые люди ставят слишком близко к помойкам!", - написал один из участников обсуждения.

Высказывались и другие предложения, например, обрабатывать подкапотное пространство автомобиля специальными спреями. В числе экзотических идей - использовать экстракт из совиного помёта.