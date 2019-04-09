"АвтоПапа-2019" учился в "Престиже"

В марте в Петрозаводске прошел традиционный конкурс ГИБДД среди мужчин-водителей, посвященный Дню защитника Отечества.

Участники решали билеты по ПДД, показывали свое искусство вождения и т. п.

С гордостью сообщаем, что первое место занял Александр Вдовин!

Этот петрозаводчанин учился водить машину в автошколе Престиж, причем не один, а целых два раза! Сначала, легковую, а потом грузовую (в этом году).

С обучением на категорию С (грузовик) вообще произошел забавный казус. Александр, развлекался тем, что решал билеты викторины Престижа, на сайте автошколы. А за верное решение вопросов, там начисляются баллы, и баллов этих у Александра хватило на то чтобы оплатить свое обучение целиком и полностью! Чем он и воспользовался.

То, что экзамен на права Александр сдал с первого раза, ни для кого сюрпризом не стало.

Так что, теперь пожалуй мы точно можем сказать: "Ученики Престижа – самые лучшие!"

От всей души поздравляем Александра Вдовина с победой и желаем ему дальнейших успехов!

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