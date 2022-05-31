Автопарк «Карелавтотранса» пополнился тремя новыми автобусами

На линию выпущены один междугородний автобус марки Higer и два пригородных автобуса марки ПАЗ и МАЗ.

Очередную партию новых автобусов «Карелавтотранс» отправил сегодня в первые рейсы. МАЗ и ПАЗ будут работать на пригородных маршрутах, возить пассажиров в Пряжу, Лехнаволок, Бесовец и Деревянку. А вместительный Higer поставили на междугородние направления. На нем можно будет с комфортом добраться до Санкт-Петербурга, Пудожа, Сортавала, Кеми и Сегежи. Об этом сообщил глава Карелии на своей странице в соцсети.

По информации Минтранса Карелии, все машины соответствуют требованиям по обеспечению самостоятельного доступа в них маломобильных групп граждан: оборудованы аппарелями, световыми и звуковыми системами оповещения, кнопками вызова, местами для стоянки колясок, надписями шрифтом Брайля, каждый автобус оборудован системой видеонаблюдения и терминалами спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.

Ранее сообщалось, изменено расписание междугородних и пригородных автобусов в Карелии.