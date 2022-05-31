Изменено расписание междугородних и пригородных автобусов в Карелии

Автовокзал Петрозаводска внес изменения в междугородном и пригородном расписании.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала Петрозаводска, с 3 июня вводится рейс маршрута № 606 «Петрозаводск–Савиново через Кинелахту» в 12:15 по пятницам и воскресеньям. В пятницу автобус проследует по маршруту Петрозаводск–Савиново–Кинелахта–Петрозаводск, в воскресенье по маршруту Петрозаводск–Кинелахта– Савиново–Петрозаводск.

Кроме того, рейс маршрута № 604 «Петрозаводск–Верхние Важины» в 16:45 будет выполняться позднее в 17:50.

С 4 июня вносятся изменения и в пригородном расписании. Так, вместо рейса маршрута № 101 «Петрозаводск–Лехнаволок» в 08:20 будет выполняться рейс маршрута № 111 «Петрозаводск–Пиньгуба» в 08:30 ежедневно. Рейс маршрута № 136 «Петрозаводск–Чална/Порожки» в 16:45 (ежедневно) будет выполняться по будням в 16:45, а в субботу и воскресенье в 18:55.

Изменения коснуться и рейса маршрута № 127 «Петрозаводск–Орзега» в 18:55 (ежедневно). Он теперь будет выполняться по будням в 18:55, а в субботу и воскресенье в 16:45.

Рейс маршрута № 113 «Петрозаводск–Шапшезеро/Машезеро/Лососинное» в 18:45 будет выполняться на 10 минут позже — в 18:55.

Ранее автовокзал Петрозаводска предупредил о повышении стоимости проезда на двух маршрутах.