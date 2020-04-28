Автопарк правительства Карелии работает на поликлиники Петрозаводска (ВИДЕО)

Служебный транспорт управления делами правительства республики доставляет персонал поликлиник на работу и разводит препараты и документы.

Уже почти три недели 9 автомашин и автобусов из гаража правительства закреплены за городскими поликлиниками. Так, в детскую поликлинику №1 на служебном транспорте чиновников доставляют несколько смен как медработников, так и обсуживающий персонал. За день водители делают несколько рейсов, об этом рассказали журналисты ГТРК "Карелия".

Кроме того, с помощью автомашин из правительственного гаража из лаборатории учреждения вывозятся анализы и документы. Скоро водители начнут доставлять в поликлинику и вакцину. Главный санитарный врач отменил запрет на плановую вакцинацию детского населения.

Подробнее о работе слубного транспорта в период пандемии коронавируса - в сюжете ГТРК "Карелия".