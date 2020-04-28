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Автопарк правительства Карелии работает на поликлиники Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:11, 29 Апреля 2020
фото: © кадр из видео
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Служебный транспорт управления делами правительства республики доставляет персонал поликлиник на работу и разводит препараты и документы.

Уже почти три недели 9 автомашин и автобусов из гаража правительства закреплены за городскими поликлиниками. Так, в детскую поликлинику №1 на служебном транспорте чиновников доставляют несколько смен как медработников, так и обсуживающий персонал. За день водители делают несколько рейсов, об этом рассказали журналисты ГТРК "Карелия".

Кроме того, с помощью автомашин из правительственного гаража из лаборатории учреждения вывозятся анализы и документы. Скоро водители начнут доставлять в поликлинику и вакцину. Главный санитарный врач отменил запрет на плановую вакцинацию детского населения.

Подробнее  о работе слубного транспорта в период пандемии коронавируса  - в сюжете ГТРК "Карелия".

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Комментарии

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2020-04-29 15:04:03
Потом обивку салона менять придется. Плохая затея.
zanoza
2020-04-29 14:25:53
Ну это не заслуга правительства, а скорее наоборот,значит медучреждения не располагают достаточным количеством транспорта необходимого для таких ситуаций. И чья в этом вина, да всё того же правительства. Когда всё оптимизировали не думали что может случится пандемия, вот вирус всё и расставил по своим местам.
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