Автопарк скорой помощи в Карелии обновят на 16 машин до 1 июля

Еще три новых реанимобиля поступили для медучреждений республики, сообщили в Минздраве республики.

Три реанимобиля на базе автомобиля "ГАЗель" будут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи жителям Суоярвского и Лоухского районов и Петрозаводска. Автомобили были приобретены для республики за счет средств федерального бюджета.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что два автомобиля "УАЗ" высокой проходимости уже эксплуатируются в Калевальском и Муезерском районах. Ожидается поставка еще 11 карет скорой помощи марки Ford.

Всего до 1 июля автопарк скорой помощи за счет средств федерального бюджета будет обновлен на 16 машин, полностью оснащенных медицинским оборудованием.

Ранее глава Минздрава Карелии показал, как кормят медиков "скорой" и ковид-центров республики.