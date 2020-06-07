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Автопарк скорой помощи в Карелии обновят на 16 машин до 1 июля

Новости. Общество
13:01, 08 Июня 2020
фото: © Минздрав Карелии
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Еще три новых реанимобиля поступили для медучреждений республики, сообщили в Минздраве республики.

Три реанимобиля на базе автомобиля "ГАЗель" будут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи жителям Суоярвского и Лоухского районов и Петрозаводска. Автомобили были приобретены для республики за счет средств федерального бюджета.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что два автомобиля "УАЗ" высокой проходимости уже эксплуатируются в Калевальском и Муезерском районах. Ожидается поставка еще 11 карет скорой помощи марки Ford.

Всего до 1 июля автопарк скорой помощи за счет средств федерального бюджета будет обновлен на 16 машин, полностью оснащенных медицинским оборудованием.

Ранее глава Минздрава Карелии показал, как кормят медиков "скорой" и ковид-центров республики.

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