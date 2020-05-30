Глава Минздрава Карелии показал, как кормят медиков "скорой" и ковид-центров республики (ФОТО)

Для работников скорой помощи, ковид-центров и отделений Республики Карелия сегодня организована дополнительная поддержка, включающая не только стимулирующие выплаты, создание комфортных условий для отдыха и работы, но и полноценное питание.

Сегодня для медицинских работников организована дополнительная поддержка, включающая не только стимулирующие выплаты, создание комфортных условий для отдыха и работы, но и полноценное питание, на организацию которого из бюджета Карелии выделено 11,5 млн рублей, отметил глава Минздрава Михаил Охлопков.

Перед поставщиками были поставлены жесткие условия: питание должно быть четырёхразовым, калорийным, меню - разнообразным, упаковка – одноразовой. О том, что все условия полностью соблюдены поставщиками и питание вызывает самые позитивные эмоции, говорят отзывы самих медиков.

"Меню на каждый день составляется с учётом нашего мнения".

"Кормят вкусно. Разнообразное меню, всё очень сытное, всегда приготовлено из свежих продуктов. Очень вкусная выпечка".

"Каждое утро – разные каши. А борщ какой вкусный!"

"Порции можно и поменьше, боюсь за фигуру!"

"Питание сотрудников полноценное, вкусное и разнообразное. Кормят три раза в день, плюс полдник и вкусная выпечка. Спасибо!"

"Питание сбалансированное, всё вкусно и полезно!"

"Борщ со сметаной, суфле, запеканка картофельная с мясом, ежики паровые, рыба самая разная, салаты и десерты – всё очень вкусное, всё приготовлено с любовью к поварскому искусству".