Автоперевозчикам Карелии рекомендовано готовиться к переменам законодательства о лицензировании

Министерство транспорта Карелии предупредило автоперевозчиков о недопустимости срывов социально-значимых рейсов из-за изменений в законодательстве, которые вступят в силу с 1 марта.

"Для того, чтобы избежать приостановки с 1 марта 2019 года социально-значимых перевозок, в том числе перевозок школьников в связи с отсутствием лицензии, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется позаботиться об этом заранее", – говорится в сообщении Минтранса Карелии.

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