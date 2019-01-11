13:13, 11 Января 2019
Автоперевозчикам Карелии рекомендовано готовиться к переменам законодательства о лицензировании
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Министерство транспорта Карелии предупредило автоперевозчиков о недопустимости срывов социально-значимых рейсов из-за изменений в законодательстве, которые вступят в силу с 1 марта.
"Для того, чтобы избежать приостановки с 1 марта 2019 года социально-значимых перевозок, в том числе перевозок школьников в связи с отсутствием лицензии, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется позаботиться об этом заранее", – говорится в сообщении Минтранса Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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