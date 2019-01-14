Автор лучшего гимна для предприятия в Карелии может получить 100 тысяч рублей

"Карельский окатыш" пообещал вручить 100 тысяч рублей автору лучшего варианта гимна для предприятия.

Как сообщается на сайте "64 Параллель", принять участие в конкурсе может любой желающий, даже целый творческий коллектив. Главное, чтобы новая песня рассказывала о современной жизни комбината.

Литературный текст должен состоять не менее чем из двух куплетов и припева, и, конечно, он должен быть благозвучным и отвечать признакам поэтического произведения. Быть доступным для понимания людям любого возраста, легко заучиваемым.

Принимаются только оригинальные варианты песенной композиции. Ранее написанные тексты, музыка или публично воспроизведенный музыкальный материал не допускаются.

Срок приема работ — до 28 февраля. Победителя жюри определит до 1 апреля.

Материалы в электронном виде можно отправлять на электронный адрес: elena.nikulina@severstal.com.