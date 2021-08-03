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Автор проекта «Как это было» рассказал, почему Петрозаводск называли городом мастеров

Новости. Общество
16:13, 04 Августа 2021
фото: © Рабочие Онежского тракторного завода. Из фотоархива Бориса Семенова.

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Армас Машин рассказал, что при СССР Петрозаводск был городом мастеров, а не Петромагазинском.

Автор проекта «Как это было» Армас Машин отметил, что в советские времена в Петрозаводске действовали предприятия машиностроительной, металло- и деревообрабатывающей, строительной, пищевой, легкой, полиграфической и других отраслей промышленности.

«Завод, давший начало городу, на особом месте в истории Петрозаводска, в сердцах многих горожан. Во времена нашей юности он назывался Онежский тракторный завод, сокращенно ОТЗ. С 1974 по 1986 год полное название звучало так: Онежский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции тракторный завод, — вспоминает Машин. — Город рос, расширялся, и со временем завод на правом берегу Лососинки оказался в центре города, в самом его сердце. Сейчас такое соседство кажется неуместным, а мы в детстве воспринимали его естественно. Как же иначе, ведь город, горожане, завод связаны множеством прочных нитей и ниточек».

Подробнее об ОТЗ и рабочих династиях и о том, как город мастеров стал Петромагазинском, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
German
2021-08-04 16:49:28
Это было раньше . Теперь город приставов и комсомольцев .
театральный критик
2021-08-04 16:20:33
Этот армас при СССр явно не за станком стоял. Надоел своей бесполезной болтовней. Меня терзают смутные сомнения, что он очень хочет стать директором музея..
Гость
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