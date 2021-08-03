Автор проекта «Как это было» рассказал, почему Петрозаводск называли городом мастеров

Армас Машин рассказал, что при СССР Петрозаводск был городом мастеров, а не Петромагазинском.

Автор проекта «Как это было» Армас Машин отметил, что в советские времена в Петрозаводске действовали предприятия машиностроительной, металло- и деревообрабатывающей, строительной, пищевой, легкой, полиграфической и других отраслей промышленности.

«Завод, давший начало городу, на особом месте в истории Петрозаводска, в сердцах многих горожан. Во времена нашей юности он назывался Онежский тракторный завод, сокращенно ОТЗ. С 1974 по 1986 год полное название звучало так: Онежский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции тракторный завод, — вспоминает Машин. — Город рос, расширялся, и со временем завод на правом берегу Лососинки оказался в центре города, в самом его сердце. Сейчас такое соседство кажется неуместным, а мы в детстве воспринимали его естественно. Как же иначе, ведь город, горожане, завод связаны множеством прочных нитей и ниточек».

Подробнее об ОТЗ и рабочих династиях и о том, как город мастеров стал Петромагазинском, читайте здесь.