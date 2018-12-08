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Новости. Общество
19:40, 08 Декабря 2018
фото: http://www.grigoryleps.ru

Автор "Рюмки водки на столе" ответил на обвинения в спаивании россиян

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Российский певец Григорий Лепс считает, что не существует необходимости вводить цензуру на эстраде.

О своих взглядах он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", пишет Лента.ру.

Говоря об одной из своих песен — "Рюмка водки на столе" — артист сказал, что это не пропаганда алкоголизма (такую точку зрения высказывал рэпер Рома Жиган).

"Русский человек всегда выпивал, выпивает и будет выпивать, кто бы что ни говорил и ни запрещал", — уверен Лепс.


По его мнению, подвергать творчество цензуре неправомерно. "У каждого поколения свой моральный облик. Если у кого-то этот моральный облик не соответствует моральному облику человека постарше, это не говорит о том, что нужно запрещать музыку. Тем более что музыка у этих молодых ребят, насколько я лично знаю и слышал, очень-очень приличная", — так он прокомментировал творчество современных российских рэперов.

"Если же, конечно, существуют какие-то ограничения — возрастные я имею в виду, — это возможно", — добавил он. Лепс сравнил борьбу с музыкой с борьбой с ветряными мельницами.

Певец положительно отозвался и о творчестве Сергея Шнурова и посчитал верхом лицемерия попытки запретить мат на сцене. "Если люди это воспринимают нормально, даже напевают и насвистывают, в том числе и те депутаты, которые собираются это запретить, то это вообще верх лицемерия, я считаю", — уточнил он и посоветовал властям лучше заняться борьбой с бедностью.

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