Автор "Рюмки водки на столе" ответил на обвинения в спаивании россиян

Российский певец Григорий Лепс считает, что не существует необходимости вводить цензуру на эстраде.

О своих взглядах он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", пишет Лента.ру.

Говоря об одной из своих песен — "Рюмка водки на столе" — артист сказал, что это не пропаганда алкоголизма (такую точку зрения высказывал рэпер Рома Жиган).

"Русский человек всегда выпивал, выпивает и будет выпивать, кто бы что ни говорил и ни запрещал", — уверен Лепс.



По его мнению, подвергать творчество цензуре неправомерно. "У каждого поколения свой моральный облик. Если у кого-то этот моральный облик не соответствует моральному облику человека постарше, это не говорит о том, что нужно запрещать музыку. Тем более что музыка у этих молодых ребят, насколько я лично знаю и слышал, очень-очень приличная", — так он прокомментировал творчество современных российских рэперов.

"Если же, конечно, существуют какие-то ограничения — возрастные я имею в виду, — это возможно", — добавил он. Лепс сравнил борьбу с музыкой с борьбой с ветряными мельницами.

Певец положительно отозвался и о творчестве Сергея Шнурова и посчитал верхом лицемерия попытки запретить мат на сцене. "Если люди это воспринимают нормально, даже напевают и насвистывают, в том числе и те депутаты, которые собираются это запретить, то это вообще верх лицемерия, я считаю", — уточнил он и посоветовал властям лучше заняться борьбой с бедностью.