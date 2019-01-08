Авторское блюдо в США приготовят с добавлением добытой в Карелии соли

Солевар Ольга Ягодина рассказала о новом блюде, которое в Америке приготовят с добавлением соли Белого моря.

"Слоу Фуд США в сотрудничестве с "Понедельник без мяса" (No Meat Monday) предложили в 2019 году сотрудничество с Альянсом поваров в США - будет сделано авторское безмясное блюдо из продуктов Ковчега вкуса и Президиа, и выпущена книга рецептов. Выбор пал на гречку, черные русские бобы (как хороший эквивалент мясному белку) и соль Поморка" - написала Ольга Ягодина в Facebook.

"Ребята , это наша соль!!! Не какая там Fleur de Sel .... Наша, самая чистая. Я реву от счастья", - отметила она.

Слоу Фуд ‒ глобальная общественная организация, защищающая мир, в котором все люди имеют доступ к качественным продуктам питания и получают удовольствие от еды, которая полезна для них самих, выгодна для производителей и не приносит вреда планете.

Напомним, в поселке Кузема Кемского района на берегу Белого моря действует единственная в республике солеварня. Ее основателем является москвичка Ольга Ягодина.