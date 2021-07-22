Авторы проекта «Открытое пианино» просят беречь инструмент на набережной Петрозаводска

Организаторы проекта просят прохожих не стучать по клавишам «Открытого пианино» и беречь инструмент.

Авторы проекта утверждают, что грубые и неумелые действия прохожих портят и расстраивают музыкальный инструмент, который предназначен для музицирования на набережной Онежского озера. Они просят людей относиться к инструменту бережно.

«Друзья, у меня к вам убедительная просьба — берегите инструмент. Пусть он продержится ещë до конца лета и порадует всех красивой музыкой. Много раз наблюдал, как подходят люди и начинают беспорядочно стучать по клавишам. Часто так делают дети. Конечно, они ещë не понимают, что тем самым расстраивают инструмент. Но родители должны это понять и попытаться объяснить. Конечно, детям это интересно и, возможно, этот интерес перерастëт потом во что-то большее, и у нас в городе появятся талантливые музыканты. Но всë же — берегите инструмент. Не ставьте на него напитки, играйте аккуратно», — гласит текст организаторов «Открытого пианино» в соцсети.

Автор проекта также пояснил, что в случае дождя инструмент можно укрыть чехлом, который спрятан там же.

«Если вдруг начнëтся дождь — под нижней крышкой лежит чехол. Не стесняйтесь накрыть инструмент и продлить ему жизнь», — заявил он.

«Сегодня снова подстроил пианино, приклеил клавишу, протëр спиртовыми салфетками. Приходите играть и слушать. Бережно», — заключил автор проекта.

«Открытое пианино» установлено в Ротонде на берегу Онего. Играть на инструменте может любой человек.

Ранее сообщалось, что идея установки пианино в общественном месте принадлежит музыканту и педагогу консерватории имени Глазунова Ирине Смирновой. Своей мечтой она поделилась с учеником Виталием Новицким, который и воплотил творческие планы учителя в жизнь.