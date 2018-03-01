Автошкола "Престиж" получает благодарные отзывы от своих учеников

Жанна Беляева: "Не скажу, что это в нашей автошколе такое уж редкое явление – благодарность от ученика. Мы стараемся работать хорошо, и люди ценят это".

- Но все знают, как могут заряжать энергией позитивные слова о твоей работе и оцененные по достоинству вложения и усилия. Каждый раз, когда получаешь блестящий отзыв, это не просто очень приятно, но мотивирует на дальнейшие профессиональные свершения, - говорит Жанна Беляева, директор автошколы "Престиж".

По словам главы "Престижа", отзыв ценен еще и тем, что выпускница не просто высказала большое общее "дежурное" спасибо, но поблагодарила сотрудников поименно.

"Это, на мой взгляд, говорит о том, что человек не просто отсидел положенные часы-занятия, а очень внимательно и скрупулезно впитывал в себя всю информацию, в том числе и о тех, кто делится со своими учениками знаниями. Это признак высокой культуры и искреннего уважения! Огромное спасибо Насте за теплые слова, за внимательное отношение к нам. Обещаем, что сделаем все возможное, чтобы и впредь соответствовать ожиданиям наших учеников", - сказала Жанна Беляева.

Вот такой вот отзыв.

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