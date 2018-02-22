Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:20, 22 Февраля 2018

Автошкола "Престиж" поздравляет с Днем защитника Отечества

По теме

Сексуальные игры довели пожилую даму до смерти
22.02.18 23:30
Россияне стали гораздо реже ездить на лечение за границу
22.02.18 22:00
В Сети обсуждают "постаревшего" Олега Газманова
22.02.18 21:30
Все новости
Загрузка...

День защитника Отечества традиционно считается мужским праздником. 

Не будем с этим спорить, но от души поздравим мужчину, профессия которого – спасение жизней. Это врач-практик Андрей Николаевич Белотелов, который уже 4 года ведёт в автошколе "Престиж" курс "Первая помощь при ДТП". Врач детской спортивной школы №6 и СК "Луми", он не только оказывает медпомощь сам, но и учит других, как это делать правильно, совмещая проведение уроков по охране труда, оказанию первой помощи в нескольких организациях.

За плечами Андрея Белотелова, майора внутренней службы МВД, 14 лет преподавания курса первой помощи в учебном центре МВД. В качестве врача сводного отряда милиции он выезжал в горячие точки - Чечню, Дагестан.

"В 2000 году, когда ещё шли военные действия, я находился на блок-посту на границе, оказывал помощь больным и раненым. Глобальных боевых операций в то время не проводили, но случались обстрелы. Это были не самые худшие времена в моей жизни, было интересно", - говорит Андрей Белотелов.

Не менее интересным периодом своей профессиональной "мирной" жизни Андрей Николевич считает 90-е годы, когда он стоял у истоков образования службы МЧС. Окончив медицинский факультет ПетрГУ, получив специальность врача-реаниматолога, он 10 лет отработал в специализированной бригаде скорой помощи, затем — в стационаре, и уже в начале 90-х работал в медицинской службе спасения при пожарной части, которая спустя два года преобразовалась в МЧС. В течение этих двух лет Белотелов занимался подготовкой парамедиков (пожарных, обученных оказанию ПМП). Учить людей азам первой помощи уже давно стало его профессией. И самому оказывать медицинскую помощь пострадавшим в авариях приходилось не раз.На любое серьёзное ДТП он всегда выезжаел в составе бригады скорой помощи, ГИББД и МЧС.

В курс "Первая помощь при ДТП", который Андрей Белотелов ведёт в автошколе "Престиж", входят занятия по медподготовке. Жизненно важные знания и навыки, которые ученики "Престижа" получают напрямую от профессионала-практика в своей области, включены в программу, рассчитанную на 8 часов, из которых 4 часа – это теория, и еще 4 часа - практика.

"Автошкола "Престиж" – предоставляет возможность специалистам-медикам не снабжать учеников заученными формулировками ответов на экзамене, но фактически уметь оказывать необходимую медпомощь, когда это требуется", - уточняет преподаватель медкурса учебного учреждения.

Занятие проходит в виде семинара. В распоряжении педагога и учеников мультимедийная установка, три больших телевизора.

"Мы переходим из одной аудитории в другую, смотрим ролики, записи с видеорегистраторов. Также у меня записан собственный фильм, где я демонстрирую приёмы реанимации, наложения повязок и шин. На специальном манекене учащиеся практикуют навыки. Мы учимся преодолевать психологический барьер, который многие люди испытывают при виде тяжело раненых. Когда неподготовленные люди видят открытые переломы,черепно-мозговые травмы, обильные кровотечения, то в этой ситуации могут даже потерять сознание. Но если человек психологически подготовлен, это помогает не утратить присутствия духа в нужный момент", - говорит Андрей Белотелов.

По его глубокому убеждению, наличие настоящего, а не формального медкурса в стенах автошкол, который бы, действительно, давал знания и развивал навыки спасения жизни у водителей и пассажиров — одна из главных визитных карточек образовательного учреждения, его характеристика и своего рода ответственность и гарантия за социальную ответственность своих выпускников - будущих водителей.

"Далеко не всегда врачебная помощь доступна: одно дело оказание помощи в городских условиях, где скорая по нормативам должна прибыть не позже, чем через15 минут, и другое - за пределами города, где иногда даже вызов бригады СМП – проблема. И если в первом случае потребуется остановить кровотечение, выбрать оптимальное положение для пострадавшего, обезопасить место, где он находится и поддержать жизнь до приезда врачей, то во втором весь объём оказания первой помощи ложится на тех, кто рядом, вплоть до доставки в лечебное учреждение. Если у вас нет медицинского образования, вы не обязаны, но имеете право оказать помощь. Я всегда предлагаю слушателям представить на месте пострадавших своих близких родственников и делать всё по максимуму, если в ваших руках чья-то жизнь", - говорит Андрей Белотелов.

Автошкола "Престиж" поздравляет с праздником 23 февраля всех мужчин: наших сотрудников, учеников и всех тех, кто является защитником по профессии и по зову сердца!

На правах рекламы

По теме

Сексуальные игры довели пожилую даму до смерти
22.02.18 23:30
Россияне стали гораздо реже ездить на лечение за границу
22.02.18 22:00
В Сети обсуждают "постаревшего" Олега Газманова
22.02.18 21:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
15.02.2018, 08:53
"Лайф" рассказал из-за чего убили женщину в общежитии на Ключевой

Аналитика

20.02.2018 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 6
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 8
20.02.2018 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
Сегодня 16:26
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»