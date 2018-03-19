Автошкола "Престиж" приняла участие в организации семейного бала

Праздник танца "Дыхание весны" и XVI Городской семейный бал "Прикосновения любви" прошли в Петрозаводске 8 марта.

Организатор этого ежегодного события – молодежный центр "Смена". Автошкола "Престиж" стала одним из спонсоров, предоставивших призы для участников праздника.

Семейные пары, пришедшие на бал в большой зал ресторана "Карелия", не только потанцевали вдоволь под романтическую музыку, в том числе и в "живом" исполнении, но и участвовали в различных бальных играх и мастер-классах. Также на празднике выступили известные танцевальные и музыкальные коллективы Петрозаводска. И, разумеется, гости не остались без угощения.

Призы, которые разыгрывались среди участников бала, предоставили различные организации города. Одной семейной паре повезло особенно – супругам достался сертификат на бесплатное обучение в автошколе "Престиж".

Впрочем, в проигрыше на празднике танца не остался никто. Романтический вечер, проведенный с любимыми людьми, стал лучшим подарком любителям танца и в полной мере дал почувствовать дыхание весны.

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