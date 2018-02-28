Автошкола "Престиж" продлевает конкурс городских автонелепостей

Когда устроители конкурса "Пердимонокли нашего городка" от автошколы "Престиж" объявили о нем, то не подозревали, насколько этот конкурс нелепостей на петрозаводских дорогах вызовет большой интерес у петрозаводчан.

"Мы получили много откликов, люди активно обсуждали представленные на сайте материалы. Но победитель у нас пока что один – Дамир Заузольцев, приславший фотографию "пердимонокля" с улицы Университетской. Дамир получил в подарок фирменную "Престижную" футболку. Также призы получили участники обсуждения, правильно ответившие на вопросы и объяснившие смысл нелепиц, показанных в наших видеороликах", - подвели предварительные итоги в автошколе.

С учетом все идущих в адрес "Престижа" материалов и неожиданной популярности было принято решение о продлении конкурса нелепиц до 31 марта.

Поиск "пердимоноклей" Петрозаводска продолжается! Делайте фото и видео всех мест в городе, где организация дорожного движения (знаки, разметка) вызывает удивление и даже возмущение, - присылайте сообщение в группу во "ВКонтакте".

Также приглашаем вас к обсуждению материалов других участников.

А сейчас попробуйте определить, какая именно глупость допущена на улице Университетской (см. фото).

За "пердимонокли" и правильные ответы участников ждут призы – фирменная продукция от автошколы "Престиж".

Чем больше "пердимоноклей" вы найдете, тем лучше!

За один "пердимонокль" вы получите один приз от автошколы "Престиж" – футболку, кепку или скребок (на выбор). Тот, кто пришлет два "пердимонокля", получит два приза на выбор (футболка, кепка или скребок), за три – футболку, кепку и скребок. За четыре и более фото или видео мы вручим пять призов: футболку, кепку, фирменный скребок, часы от автошколы и настенный календарь.

Вся информация о конкурсе и подведение итогов второго этапа, который состоится 3 апреля, список победителей и их призов публикуются на сайте, на странице во "ВКонтакте" и в СМИ. За призами обращайтесь в центральный офис автошколы "Престиж" по адресу: пр. Ленина, дом 18, с 4 по 6 апреля 2018 года, с 11 до 17 часов, без обеда.

На правах рекламы