Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:26, 28 Февраля 2018

Автошкола "Престиж" продлевает конкурс городских автонелепостей

По теме

Ветераны Прионежья "полетали" на симуляторе боевого штурмовика
28.02.18 15:28
Участникам ВОВ в Петрозаводске раздадут бесплатные проездные на автобус, действительные до конца года
28.02.18 15:01
"Сампо.ру" предлагает интернет и ТВ без границ
28.02.18 13:00
Все новости
Загрузка...

Когда устроители конкурса "Пердимонокли нашего городка" от автошколы "Престиж" объявили о нем, то не подозревали, насколько этот конкурс нелепостей на петрозаводских дорогах вызовет большой интерес у петрозаводчан.

"Мы получили много откликов, люди активно обсуждали представленные на сайте материалы. Но победитель у нас пока что один – Дамир Заузольцев, приславший фотографию "пердимонокля" с улицы Университетской. Дамир получил в подарок фирменную "Престижную" футболку. Также призы получили участники обсуждения, правильно ответившие на вопросы и объяснившие смысл нелепиц, показанных в наших видеороликах", - подвели предварительные итоги в автошколе.

С учетом все идущих в адрес "Престижа" материалов и неожиданной популярности было принято решение о продлении конкурса нелепиц до 31 марта.

Поиск "пердимоноклей" Петрозаводска продолжается! Делайте фото и видео всех мест в городе, где организация дорожного движения (знаки, разметка) вызывает удивление и даже возмущение, - присылайте сообщение в группу во "ВКонтакте".

Также приглашаем вас к обсуждению материалов других участников.

А сейчас попробуйте определить, какая именно глупость допущена на улице Университетской (см. фото).

За "пердимонокли" и правильные ответы участников ждут призы – фирменная продукция от автошколы "Престиж".

Чем больше "пердимоноклей" вы найдете, тем лучше!

За один "пердимонокль" вы получите один приз от автошколы "Престиж" – футболку, кепку или скребок (на выбор). Тот, кто пришлет два "пердимонокля", получит два приза на выбор (футболка, кепка или скребок), за три – футболку, кепку и скребок. За четыре и более фото или видео мы вручим пять призов: футболку, кепку, фирменный скребок, часы от автошколы и настенный календарь.

Вся информация о конкурсе и подведение итогов второго этапа, который состоится 3 апреля, список победителей и их призов публикуются на сайте, на странице во "ВКонтакте" и в СМИ. За призами обращайтесь в центральный офис автошколы "Престиж" по адресу: пр. Ленина, дом 18, с 4 по 6 апреля 2018 года, с 11 до 17 часов, без обеда.

На правах рекламы

По теме

Ветераны Прионежья "полетали" на симуляторе боевого штурмовика
28.02.18 15:28
Участникам ВОВ в Петрозаводске раздадут бесплатные проездные на автобус, действительные до конца года
28.02.18 15:01
"Сампо.ру" предлагает интернет и ТВ без границ
28.02.18 13:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства

Аналитика

27.02.2018 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?" 1
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 7
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:36
Личное мнение
"Переобуваются в прыжке"
Перед выборами власть демонстрирует свои страхи и тревоги.
Автовладельцам Франции запретили пользоваться мобильным даже в стоящей машине
21.02.2018 10:00
"Шевроле Нива": надежный и верный друг 2
20.02.2018 15:48
"Гиперборея" – новые открытия
19.02.2018 15:02
архив чтиво

Медиа

О развитии интернета в Карелии, конкуренции и новых услугах от операторов, в студии ТНТ беседуют ведущий Ефим Овчинников и директор по маркетингу компании Сампо.ру Виталий Ковальчук
27.02.2018 16:58
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»