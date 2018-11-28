Автошколы Карелии были представлены в Архангельске

В Архангельске 23-24 ноября прошла межрегиональная конференция автошкол России, посвященная проблемам реализации "Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы".

"Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы" – распоряжение правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. Является межотраслевым документом стратегического планирования на среднесрочный период и разработана во исполнение поручений президента РФ от 11 апреля 2016 г. по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 14 марта 2016 г. Правовую основу стратегии составляют РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты.

На форум собрались представители не только местных образовательных организаций, но и представители Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Тулы, Дмитрова и Северодвинска.

От Карелии на встрече побывала директор автошколы "Престиж" (Петрозаводск) и председатель Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.

По ее словам, несмотря на канцелярское название, встреча действительно получилась весьма интересной и острой. В процессе полемики, участники дискуссии практически единогласно пришли к выводу, что имеющаяся система подготовки водителей автомобиля устарела как морально, так и технически, она весьма абсурдна с точки зрения подчиненности ГИБДД и не имеет профильных специалистов в Министерстве просвещения. Масла в огонь подлил представитель Норвегии, рассказавший о методиках подготовки водителей в этой стране.

Жанна Беляева рассказала присутствующим о беспрецедентном эксперименте, проводимом над учениками петрозаводских автошкол петрозаводским же экзаменационным отделом ГИБДД. Как она сказала, коллеги из других регионов были удивлены, если не шокированы таким "кавалерийским" подходом к обеспечению экзаменационной работы для граждан и взаимодействием с автошколами, которые в Карелии стали, едва ли не "врагами народа".

Коллеги из других регионов высказали пожелание организовать общероссийскую конференцию автошкол в Петрозаводске для изучения такого опыта и чтобы вспомнить подобное продуктивное мероприятие, которое состоялось в столице Карелии в феврале 2014 года. По результатам мероприятия была принята резолюция.

Подробнее о конференции здесь.

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