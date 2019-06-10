14:59, 10 Июня 2019
"Автоспецтранс" готовится отсудить 12 млн рублей с должников за вывоз мусора в Карелии
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Региональный оператор "Автоспецтранс" начал процедуру принудительного взыскания задолженности за услугу по вывозу ТКО с юридических лиц.
Карельский регоператор обратился в Арбитражный суд республики с исками в отношении потребителей-неплательщиков, передает сайт карельского Минстроя.
В настоящее время в суд подано 15 исковых заявлений от ООО "Автоспецтранс" о взыскании с юридических лиц задолженности за предоставленную услугу "обращение с ТКО".
Общая сумма, предъявляемая к взысканию, составляет более 12,2 млн рублей. Недополученные средства не позволяют в полном объеме оплатить услуги операторов по транспортированию и размещению ТКО, что в свою очередь влечет за собой снижение качества предоставляемой услуги, сообщают в министерстве.
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