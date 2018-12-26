"Автоспецтранс": итоги и перспективы реформы обращения с ТКО в Карелии

В республике завершается стартовый восьмимесячный этап "мусорной" реформы. Региональный оператор ООО "Автоспецтранс" подводит итоги своей деятельности и планирует дальнейшие мероприятия.

Карелия – один из первых регионов, который запустил у себя "мусорную" реформу. Отвечать за все преобразования в этой сфере с 1 мая 2018 года стало ООО "Автоспецтранс".

В феврале 2018 года по результатам проведенного открытого конкурса Министерством строительства ЖКХ и энергетики РК и ООО "Автоспецтранс" подписано соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами сроком на 10 лет. К моменту старта "мусорной" реформы, т.е. к 01.05.2018 г. были утверждены единый тариф и нормативы, к слову, далеко не самые высокие, по сравнению с другими российскими регионами. На начальном этапе региональным оператором с исполнителями услуги по обращению с ТКО (операторы по перевозке и размещению) были заключены договоры сроком действия с 01.05.2018 до 31.12.2018.

В конце декабря 2018 года стартовый этап "мусорной" реформы в Карелии завершается. Региональному оператору удалось выстроить системную работу по предоставлению коммунальной услуги по сбору и вывозу ТКО. Если до начала реформы в Карелии населенных пунктов (городов, поселков, станций), где вывозился мусор, было 300, то с момента введения в республике института регионального оператора их стало более 400.

Наличие на площадках накопления ТКО необходимого количества исправных контейнеров, транспортировка отходов мусоровозами, отвечающими современным техническим требованиям и требованиям безопасности, оснащение машин системой спутникового мониторинга "ГЛОНАСС", а санкционированные свалки весами – важные условия качественного предоставления коммунальной услуги "обращение с ТКО". Исполнение этих обязанностей включено в договоры, заключенные между ООО "Автоспецтранс" и операторами в районах. На сегодняшний день на мусорных полигонах Карелии работает уже 5 систем весового учета ТКО, операторами в районах приобретено 6 новых мусоровозов и более 800 контейнеров.

Второй этап реализации в Карелии реформы подразумевает заключение долгосрочных (до 4-х лет) договоров с исполнителями услуг. Для этого ООО "Автоспецтранс" проведены конкурсные процедуры и в настоящее время завершается процесс заключения договоров. Не все ранее действующие операторы выразили готовность работать в новых условиях с современными требованиями. По некоторым районам республики пришлось объявлять повторные конкурсы. Тем не менее, региональным оператором были предприняты все меры, заключены необходимые договоры для того, чтобы с 1 января 2019 года коммунальная услуга по обращению с ТКО предоставлялась во всех районах Карелии.

На новый 4-х летний период перед ООО "Автоспецтранс" стоят серьезные задачи по организации раздельного сбора мусора и его переработке, созданию современных объектов сортировки, ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО, размещению отходов на специализированных полигонах, обеспечение вывоза ТКО со 100 % населенных пунктов республики.

В дополнение отметим, что в августе 2018 года Правительством республики утверждена Региональная программа в области обращения с отходами производства и потребления на 2018-2027. Началась работа по актуализации Территориальной схемы по обращению с отходами. В терсхему, которая предусмотрит ряд важных составляющих при организации более эффективной работы регоператора, планируется внести все ранее неучтенные виды отходов и реальные объемы ТКО.