"Автоспецтранс" объяснил, почему возникла свалка в Соломенном

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Региональный оператор Карелии обещает очистить площадку в Соломенном, где складируется мусор, сообщает компания.
"Территория вблизи контейнерной площадки на ул. Труда, 7 в Соломенном является проблемной уже на протяжении не одного года. Весной она активно превращается в несанкционированную свалку, автором которой являются как местные жители, так и те, кто проезжает мимо. Решением проблемы может стать перенос места накопления ТКО и выполнение работ по благоустройству данной территории. Эти планы сейчас прорабатываются администрацией Петрозаводска", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жители Соломенного пожаловались на горы неубранного мусора у помойки, которая стоит на дороге к памятнику воинам ВОВ.
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