ФОТО: В Петрозаводске дорога к памятнику воинам Великой Отечественной войны засыпана мусором

Жители Соломенного пожаловались на горы неубранного мусора у помойки, которая стоит на дороге к памятнику воинам ВОВ.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожанин опубликовал фото, на которых запечатлел горы неубранного мусора на контейнерной площадке в Соломенном.

"Соломенное утопает в мусоре, – написал неравнодушный горожанин, - центр Соломенного! По этой дороге 9 мая пойдут дети возлагать цветы к памятнику воинам ВОВ! Всё завалено мусором. Конечно, нельзя исправить головы людей, которые подъезжают на машинах, вываливая крупногабаритный мусор возле контейнеров для бытовых отходов. Нет возможности установить видеонаблюдение и штрафовать тех, кто загрязняет территорию. Но можно поставить пару больших контейнеров (в прошлом году стоял один), чтобы крупный мусор выкидывали туда. Огромное количество подобной грязи из частного сектора. А не дай им возможность выносить сюда, они понесут в лес".