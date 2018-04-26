"Автоспецтранс" обязали убирать незаконные свалки в Карелии

Компания "Автоспецтранс", которая с 1 мая станет единым региональным оператором Карелии по уборке мусора, согласно контракту, будет обязана ликвидировать несанкционированные свалки.

Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев.

По его словам, утилизация имеющихся незаконных свалок - одна из функций регионального оператора. Для выполнения этой работы ООО "Автоспецтранс" будет заключать договоры с подрядчиками.

Что придумали для того, чтобы новые свалки мусора не появлялись, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".