"Автоспецтранс" обязали убирать незаконные свалки в Карелии

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Компания "Автоспецтранс", которая с 1 мая станет единым региональным оператором Карелии по уборке мусора, согласно контракту, будет обязана ликвидировать несанкционированные свалки.
Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев.
По его словам, утилизация имеющихся незаконных свалок - одна из функций регионального оператора. Для выполнения этой работы ООО "Автоспецтранс" будет заключать договоры с подрядчиками.
Что придумали для того, чтобы новые свалки мусора не появлялись, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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