«Автоспецтранс» взял под крыло еще три деревни в Карелии и будет вывозить оттуда мусор

В график вывоза мусора включены еще три деревни Питкярантского района, где ранее эта услуга не оказывалась, сообщили в пресс-службе «Автоспецтранса».

На прошлой неделе началось транспортирование твердых коммунальных отходов в трёх отдаленных и малонаселенных деревнях Питкяранского района: Мансила, Погранкондуши и Карку. Регоператор «Автоспецтранс» установил здесь евроконтейнеры с опцией «крышка в крышке», которая защитит ТКО от погодных условий, птиц и животных.

Также на контейнерах имеются наклейки с контактами карельского регоператора и QR-кодом, считав который с помощью камеры телефона или специального приложения, можно выйти на сайт «Автоспецтранса» и найти нужную информацию, касающуюся услуги по обращению с ТКО.

На сегодняшний день охват населения Карелии коммунальной услугой по обращению с ТКО составляет 97,3%.