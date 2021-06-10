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Автостраховщики допустили подорожание ОСАГО на 30%

Новости. Общество
16:09, 11 Июня 2021
фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Центробанк России готовится к очередному этапу реформы ОСАГО, которая приведет к подорожанию полисов.

Об этом сообщил «Газете.Ru» информированный источник на страховом рынке и подтвердили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

РСА поддерживает предложенные Банком России изменения в ОСАГО, «которые выводят качество обязательной „автогражданки“ на принципиально новый уровень».

«Среди предлагаемых новшеств — увеличение лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, с 500 тыс. до 2 млн рублей, отказ от коэффициентов территории и мощности двигателя, а также возможный уход от учета износа», — сообщили в пресс-службе РСА.

Страховщики уверены, что падение курса рубля, инфляция, пандемия и рост безработицы никак не сказались на доходах автомобилистов и дополнительная финансовая нагрузка их не отяготит.

«Несмотря на коронавирусный 2020 год, в целом за три года уровень благосостояния граждан России вырос и средняя стоимость автомобилей, которые ездят по нашим дорогам, заметно увеличилась. Вместе с ней выросла и стоимость запчастей для ремонта. Это и позитивные новшества для автомобилистов в самом продукте ОСАГО потребуют некоторой корректировки тарифа», — заявили в РСА.

Знает о грядущей реформе ОСАГО и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его данным, она «потребует увеличения тарифов минимум на 30%».

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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