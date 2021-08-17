Автотурист из Московской области с нарушением пролетел по трассе в Карелии

Серьезно превысившего скорость гостя республики ждет наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

Путешествующий в Карелии автотурист из Московской области превысил установленную скорость движения более, чем на 60 км/час.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали нарушение на трассе «Кола».

Нарушителю грозит штраф от двух до двух с половиной тысяч рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.

Ранее под Петрозаводском автолюбительница пробила колесо на дороге, на которой ей попался гигантский гвоздь.