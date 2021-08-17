Автотурист из Московской области с нарушением пролетел по трассе в Карелии

Серьезно превысившего скорость гостя республики ждет наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.
Путешествующий в Карелии автотурист из Московской области превысил установленную скорость движения более, чем на 60 км/час.
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали нарушение на трассе «Кола».
Нарушителю грозит штраф от двух до двух с половиной тысяч рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.
Ранее под Петрозаводском автолюбительница пробила колесо на дороге, на которой ей попался гигантский гвоздь.
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