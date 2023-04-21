АвтоВАЗ анонсировал новинку: второй версии Lada Granta не будет

Новая модель станет побольше и подороже.

Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал на экономическом форуме в Петербурге, что завод планирует выпускать новую модель Lada Iskra.

Эксперты и СМИ раньше сообщали о планах производителя по выпуску Granta 2, но теперь ясно, что решено запустить новое имя.

Когда машина может появиться в продаже, знает проект «Жизнь и кошелек».