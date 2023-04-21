АвтоВАЗ анонсировал новинку: второй версии Lada Granta не будет

Новая модель станет побольше и подороже.
Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал на экономическом форуме в Петербурге, что завод планирует выпускать новую модель Lada Iskra.
Эксперты и СМИ раньше сообщали о планах производителя по выпуску Granta 2, но теперь ясно, что решено запустить новое имя.
Когда машина может появиться в продаже, знает проект «Жизнь и кошелек».
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