Автоваз выпустил первый автомобиль новой модели

На сборочной линии главного завода «АвтоВАЗа» в Тольятти произведена тестовая сборка первого автомобиля LADA Vesta NG.

Об этом сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе компании.

В ближайшие месяцы «АвтоВАЗ» продолжит процессы подготовки к серийному производству LADA Vesta NG, настройки оборудования, а также организации производственных и логистических схем. Старт полноценного производства обновленного флагманского семейства запланирован на начало весны 2023 года.

ейчас производство LADA Vesta переезжает на некогда мультибрендовую линию B0 главного завода «АвтоВАЗ» в Тольятти. Как заявил ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, весь следующий семейство будет выпускаться только с механической коробкой передач. Автоматическая трансмиссия вернется на конвейер позже.