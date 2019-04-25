Автовокзал Петрозаводска опубликовал летнее расписание

Изменения вступят в силу в пятницу, 26 апреля, сообщили в ГУП РК "Карелавтотранс".

На сайте "Карелавтотранса" появилось расписание пригородных и междугородних автобусов, которое будет действовать в летнее время.



В нем возможны оперативные изменения, в нерабочие и предпраздничные дни расписания может корректироваться с учетом пассажиропотока.

Справки на автовокзале Петрозаводска по тел.: 004 и (8142) 76-10-44.

Покупка билетов через интернет на сайте: biletnaavto.ru.