Автовокзал Петрозаводска опубликовал летнее расписание

Новости по теме
Загрузка...
Изменения вступят в силу в пятницу, 26 апреля, сообщили в ГУП РК "Карелавтотранс".
На сайте "Карелавтотранса" появилось расписание пригородных и междугородних автобусов, которое будет действовать в летнее время.
В нем возможны оперативные изменения, в нерабочие и предпраздничные дни расписания может корректироваться с учетом пассажиропотока.
Справки на автовокзале Петрозаводска по тел.: 004 и (8142) 76-10-44.
Покупка билетов через интернет на сайте: biletnaavto.ru.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.04.2019, 21:30
24.04.2019, 12:30
21.04.2019, 14:40
20.04.2019, 19:40
19.04.2019, 15:55
18.04.2019, 11:25
Аналитика
24.04.2019 10:53
Обществоведение
Стартовал дачный сезон, и десятки тысяч жителей Карелии, соскучившиеся по своим "фазендам", приступили к обязательным работам.
22.04.2019 14:25
22.04.2019 10:56
22.04.2019 09:47
Чтиво
24.04.2019 10:00
Без политики
Впереди лето – пора отпусков: кто-то отправится на курорты, кто-то на любимую дачу, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
24.04.2019 09:14
22.04.2019 13:28
18.04.2019 14:10
Медиа
24.04.2019 16:48
Опрос
Сколько вы зарабатываете в месяц?
Комментарии