Автовокзал Петрозаводска открыли после реконструкции

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, работа была масштабной и непростой.

Сегодня, 4 декабря, после реконструкции открыли автовокзал Петрозаводска. Об этом сообщили на официальном интернет-портале республики Карелия.

По словам Артура Парфенчикова, ждали этого долго — работа была масштабной и непростой. «Но выполнили все, что планировали: два зала ожидания, большое электронное табло, справочная, буфет, платформы с навесами от дождя и снега. Для мам с детьми есть комната матери и ребенка с игровой и спальной комнатами. Оборудована камера хранения», — сказал глава Карелии.

Руководитель республики отметил, что отдельную зону предусмотрели для водителей: там они могут пройти предрейсовый и послерейсовый осмотры и отдохнуть.

«Что касается вывески, то теперь она на карельском и русском языках Avtoazemu Petroskoi — Автовокзал Петрозаводск», — добавил Артур Парфенчиков.