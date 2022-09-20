Автовокзал Петрозаводска предупредил об отмене вечернего рейса в Санкт-Петербург

Внесены изменения в расписание автобуса Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец.

Как сообщается в официальном паблике столицы Карелии, 26 сентября рейс маршрута № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец», отправлением из Петрозаводска в 21:30 (обратно 27 сентября в 09:00) выполняться не будет.

Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости.

Ранее автовокзал Петрозаводска отменил сразу несколько рейсов. В субботу пассажиры не смогли попасть в Сегежу и Санкт-Петербург.