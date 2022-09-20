Автовокзал Петрозаводска отменил несколько рейсов в субботу

Пассажиры не смогут попасть в Сегежу и Санкт-Петербург.
Как сообщается в официальном паблике автовокзала, 25 сентября отменяются рейсы следующие по маршрутам:
— № 527 «Петрозаводск — Сегежа», отправлением из Петрозаводска в 08:00 (из Сегежи в 14:15);
— № 528 «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу», отправлением из Петрозаводска в 21:30) (из Костомукши 26.09.22 в 12:00);
— № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец», отправлением из Петрозаводска в 21:30 (из Санкт-Петербурга 26.09.2022 в 09:00)
Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости.
Ранее сообщалось, реконструкция автовокзала Петрозаводска снова затягивается.
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