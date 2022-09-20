Автовокзал Петрозаводска отменил несколько рейсов в субботу

Пассажиры не смогут попасть в Сегежу и Санкт-Петербург.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, 25 сентября отменяются рейсы следующие по маршрутам:

— № 527 «Петрозаводск — Сегежа», отправлением из Петрозаводска в 08:00 (из Сегежи в 14:15);

— № 528 «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу», отправлением из Петрозаводска в 21:30) (из Костомукши 26.09.22 в 12:00);

— № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец», отправлением из Петрозаводска в 21:30 (из Санкт-Петербурга 26.09.2022 в 09:00)

Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости.

Ранее сообщалось, реконструкция автовокзала Петрозаводска снова затягивается.