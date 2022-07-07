Реконструкция автовокзала Петрозаводска снова затягивается

Запланированное на лето текущего года завершение реконструкции автовокзала Петрозаводска снова откладывается.

Это следует из перечня работ, которые идут сейчас на объекте. Они обсуждались на совещении по реализации Федеральной целевой программы развития Республики Карелия, состоявшемся в правительстве региона.

В здании автовокзала идет монтаж фасада, проводится штукатурка внутренних стен, стяжка пола, заказано оборудование.

Завершить эти работы не удатся до конца лета, как ранее планировали власти Петрозаводска.

Этот срок в апреле называла заместитель главы города Юлия Мизинкова.

В начале реконструкции планировался ввод автовокзала в эксплуатацию до 31 декабря 2021 года. В январе 2022 года в правительстве Карелии сообщили, что автовокзал заработает в сентябре.

Власти объясняли задержку подорожанием строительных материалов и необходимостью корректировки начального проекта.