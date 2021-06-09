Автовокзал Петрозаводска предупреждает об изменениях в расписании 13 и 14 июня

В связи с празднованием Дня России в расписании движения автобусов будут внесены изменения.

Автовокзал Петрозаводска предупреждает пассажиров, что в связи с празднованием «Дня России» в междугородном расписании вносятся изменения:

13 июня отменяется рейс маршрута № 527Э «Петрозаводск — Сегежа ЭКСПРЕСС», отправлением в 18:30.

14 июня отменяются рейсы:

№ 534 «Петрозаводск — Лахденпохья», отправлением в 17:00;

№ 519 «Петрозаводск — Олонец», отправлением в 14:15;

№ 527Э «Петрозаводск — Сегежа ЭКСПРЕСС», отправлением в 15:00;

№ 515 «Петрозаводск — Питкяранта», отправлением в 16:15.

№ 125 «Петрозаводск — ММС», отправлением в 07:00;

№ 137 «Петрозаводск — Шуя/ММС», отправлением в 08:00;

№ 122 «Петрозаводск — Вилга», отправлением в 06:10;

№ 123 «Петрозаводск — Святозеро», отправлением в 06:00;

№ 101 «Петрозаводск — Лехнаволок», отправлением в 5:50.

Вводятся рейсы:

№ 136 «Петрозаводск — Чална/Порожки», отправлением в 9:30 и 18:45;

№ 106А «Петрозаводск — д. Падозеро/Кутижма», отправлением в 11:40;

№ 136 «Петрозаводск — дачи Бесовец/Новая Вилга», отправлением в 8:10 и 17:30;

№ 127 «Петрозаводск — Орзега», отправлением в 9:30, 13:15 и 18:45.

Также 14 июня вместо рейса № 622 «Петрозаводск — Эссойла», отправлением в 17:00 будет выполнятся рейс № 608 «Петрозаводск — Соддер», отправлением в 17:00.

Маршруты № 604 «Петрозаводск — Верхние Важины» и № 606 «Петрозаводск — Кинелахта/Савиново» будут выполняться не 13 июня (воскресенье), а 14 июня (понедельник).

Маршрут № 607А «Петрозаводск — Малая Суна/Кудама», отправлением в 17:00 будет выполнятся не 13 июня (воскресенье), а 14 июня (понедельник).

14 июня рейс № 613К «Каскесручей — Петрозаводск/Кварцитный» будет отправляться из Каскесручья в 10:00.

Вместо рейса № 128 «Петрозаводск — Кончезеро», отправлением в 18:20 будет выполнятся рейс № 138 «Петрозаводск — Спасская Губа», отправлением в 18:20.

Вместо рейсов № 116 «Петрозаводск — Пряжа», отправлением в 8:20 и 16:00 будет выполняться рейс маршрута № 135 «Петрозаводск — Киндасово» в 08:00 и 15:30.

Рейс № 602У «Петрозаводск — Ладва-Ветка через Ужесельгу» вместо 5:30 будет отправляться в 7:45.

С 15 июня рейсы будут выполняться согласно расписания.