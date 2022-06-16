Автовокзал Петрозаводска сократил рейсы на дачном направлении

С 20 июня вносятся изменения в пригородном расписании автовокзала Петрозаводска.

Как сообщается в паблике Автовокзала, с 20 июня

- по будням вводится рейс маршрута №101 «Петрозаводск – Лехнаволок», отправлением в 8.20.



- рейс № 111 "Петрозаводск - Пиньгуба" будет выполнятся не ежедневно, а по пт, сб и вс.



Оставить обращения Вы можете в разделе "обратная связь" на официальном сайте автовокзала (http://m.avokzal.karelia.ru/home/suggestions/), а также в группе ВКонтакте.