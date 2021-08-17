Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
17.08.2021 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
17.08.2021 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
17.08.2021 18:37

Автовокзал Петрозаводска сообщил об изменении расписания пригородных автобусов

Новости. Общество
15:26, 20 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

С 23 августа вводятся в действие изменения в расписании пригородных автобусов, сообщается в паблике автовокзала Петрозаводска.

С  понедельника, 23 августа, вводятся в действие иследующие зменения в расписании пригородных автобусов:

— Рейсы по маршруту № 622А «Петрозаводск — Сяпся/Эссойла» будут выполняться ежедневно кроме пятницы и воскресенья.

— Вводится дополнительный рейс по маршруту № 104А «Петрозаводск — 28 км./д. Падозеро» с отправлением из г. Петрозаводск в 13.00 по пятницам и воскресеньям.

— Время отправления вечерних рейсов по маршруту № 127 «Петрозаводск -Орзега» по субботам и воскресеньям переносится на 17.00.

— Время отправления вечерних рейсов по маршруту № 136 «Петрозаводск — Чална/Порожки» по субботам и воскресеньям переносится на 19.20.

— Время отправления рейса маршрута № 110 «Петрозаводск — Машезеро/Шапшезеро» переносится на 12.00.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 3
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 00:15
Без политики
Как одиноким родителям получить выплату от государства
Отделение Пенсионного фонда Карелии объяснило, как одиноким родителям с низкими доходами получить выплату от государства.
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
17.08.2021 10:11
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»