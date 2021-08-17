Автовокзал Петрозаводска сообщил об изменении расписания пригородных автобусов

С 23 августа вводятся в действие изменения в расписании пригородных автобусов, сообщается в паблике автовокзала Петрозаводска.

С понедельника, 23 августа, вводятся в действие иследующие зменения в расписании пригородных автобусов:

— Рейсы по маршруту № 622А «Петрозаводск — Сяпся/Эссойла» будут выполняться ежедневно кроме пятницы и воскресенья.

— Вводится дополнительный рейс по маршруту № 104А «Петрозаводск — 28 км./д. Падозеро» с отправлением из г. Петрозаводск в 13.00 по пятницам и воскресеньям.

— Время отправления вечерних рейсов по маршруту № 127 «Петрозаводск -Орзега» по субботам и воскресеньям переносится на 17.00.

— Время отправления вечерних рейсов по маршруту № 136 «Петрозаводск — Чална/Порожки» по субботам и воскресеньям переносится на 19.20.

— Время отправления рейса маршрута № 110 «Петрозаводск — Машезеро/Шапшезеро» переносится на 12.00.