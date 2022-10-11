Автовокзал Петрозаводска вновь отменил вечерний рейс в Олонец

Автобусы из Петрозаводска в Олонец не будут ходить с 18 по 20 октября.
С 18 по 20 октября рейс маршрута № 519 «Петрозаводск–Олонец», отправлением из Петрозаводска в 18:15 выполняться не будет. Об этом сообщил частный перевозчик ООО «АТП» из Олонеца, пишут в официальном паблике автовокзала.
«Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости», — говорится в сообщении.
Ранее в Минтрансе Карелии заявили, что отмена рейсов на автовокзале Петрозаводска связана с болезнью водителей.
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