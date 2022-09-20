Отмена рейсов на автовокзале Петрозаводска связана с болезнью водителей, заявили в Минтрансе

В Карелавтотрансе не хватает водителей и кондукторов из-за осеннего подъема заболеваемости, рассказали в Минтрансе Карелии.

Отмена рейсов на автовокзале Петрозаводска связана с нехваткой водителей и кондукторов из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ.



«К фейковым новостям о том, что это связано с призывом, следует относиться здраво, — отмечается в пресс-релизе министерства. — Сезонность заболеваний ежегодно приходится на весенний и осенний периоды, а содержать резервный штат водителей в связи с убыточностью регулярных перевозок у предприятия нет возможности».



По информации «Карелавтотранса», пассажиры, которые заранее купили билеты на невыполненные рейсы, могли оформить пересадку на следующие рейсы или вернуть стоимость билетов.



Напомним, в последнее время автовокзал Петрозаводска отменил целый ряд рейсов, например, в Санкт-Петербург и Костомукшу.