Автовокзал Петрозаводска вводит новый рейс

В междугороднее расписание автовокзала Петрозаводска вновь вносятся изменения.

В паблике Автовокзала сообщается, что с 21 ноября вводится новый рейс.

№ 525 «Петрозаводск — Пудож через Кондопогу, Медвежьегорск», отправлением из Петрозаводска в 07:30 (в Кондопоге в 8:30, в Медвежьегорске в 10:00) прибытие в Пудож в 13:30.

№ 525Э «Пудож — Петрозаводск через Медвежьегорск», отправлением из Пудожа в 06:00 (в Медвежьегорске в 09:00) и прибытием в Петрозаводск в 11:30.

Изменяется время отправления рейса № 525Э «Пудож — Петрозаводск через Медвежьегорск» с 14:00 на 15:00 (в Медвежьегорске в 18:00, в Петрозаводске в 20:30).