Автовокзал Петрозаводска вводит зимнее расписание пригородных автобусов

Новое пригородное расписание вступит в силу с 1 ноября.

В официальном паблике автовокзала Петрозаводска опубликовали зимнее расписание пригородных автобусов. Отредактированное расписание начнет действовать с 1 ноября.

«Напоминаем, что до момента окончания реконструкции автовокзала Петрозаводска посадка пассажиров производится у главного входа в здание ЖД вокзала. Обращаем Ваше внимание, что в расписание могут вноситься изменения!» — говорится в сообщении автовокзала.

Ранее сообщалось, завершение реконструкции автовокзала Петрозаводска, перенесенное на конец первого квартала 2022 года, откладывается на еще более поздний срок.