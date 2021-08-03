Автовокзал сообщил, куда из Петрозаводска можно уехать по скидке

Стало известно, на каких маршрутах начала действовать акционная сниженная стоимость.

В паблике автовокзала сообщается, что завершился период скидок на поездку по маршруту № 965 «Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец», теперь пассажирам, следующим в этом направлении, придется заплатить 900 рублей.

Зато тем, кто выберет маршрут № 502Э «Петрозаводск - Кемь (экспресс)», дадут скидку на проезд.

«Начиная с 5 августа стоимость поездки от Петрозаводска до Кеми составит 800 рублей, также на ряд пригородных рейсов будет действовать акционная сниженная стоимость», - сообщается в паблике автовокзала.