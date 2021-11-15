Азартный медик республиканской больницы занял 3 млн рублей и сбежал из Карелии

В Уфе арестовали бывшего работника республиканской больницы Карелии, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Лаборант-рентгенолог республиканской больницы имени Баранова одолжил у восьми коллег-медиков почти 3 миллиона рублей, однако деньги не вернул и возвратился на родину в Башкортостан.



12 ноября суд в Уфе на два месяца арестовал 32-летнего местного жителя, который в 2019 году и до апреля этого года работал в республиканской больнице имени Баранова в Петрозаводске.

Как рассказал «Столице на Онего» помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря, в 2019 году уроженец Уфы устроился на работу в республиканскую больницу имени Баранова лаборантом-рентгенологом. В свободное от работы время он играл на спортивном тотализаторе, где, преимущественно, проигрывал значительные суммы.

По информации помощника прокурора, вероятно, желая отыграться, он делал новые ставки, для чего взял в долг у коллег-медиков и партнеров по игре в футбол крупные суммы от 190 до 500 тысяч рублей. В итоге, восемь знакомых одолжили ему 2,8 миллиона рублей. Причем шестеро из них, чтобы помочь медработнику, сами взяли кредиты в банке.

Как отметил Семен Вяря, дававший расписки работник больницы говорил кредиторам, что занимает деньги для покупки медицинского оборудования, с помощью которого планирует заняться частной практикой, после чего расплатиться с ними. В действительности же никакого оборудования он не приобрел, а деньги проиграл.

Последний раз лаборант-рентгенолог одолжил деньги в марте нынешнего года, а требовавших возврата средств знакомых в очередной раз заверил, что продаст купленную им в Петрозаводске квартиру и расплатится. Квартиру медик действительно продал, и 9 апреля получил за нее деньги. Однако, отметил помощник прокурора, после этого он погасил только некоторым кредиторам проценты по взятым ими банковским кредитам и кое-кому из них вернул небольшие суммы. После чего срочно уволился из республиканской больницы и исчез в неизвестном направлении.

Кредиторы и их друзья вначале сами попытались отыскать должника. И 13 апреля от его сестры получили смс-сообщение, что брат умер в Санкт-Петербурге при трагических обстоятельствах. Когда же ее попросили прислать подтверждающие смерть брата документы, одному из кредиторов позвонил сам «покойник»-должник. Медик сообщил, что жив, но его избили, и он находится в больнице. После этого возмущенные медики обратились в полицию Петрозаводска.

— Сотрудники органов внутренних дел установили, что бывший работник республиканской больницы имени Баранова возвратился на родину в Уфу, где неофициально подрабатывает не только по своей специальности, но и тренирует футбольную команду, — рассказал Семен Вяря. — Выехавшие в Башкортостан оперативники и следователь петрозаводской полиции 11 ноября задержали обвиняемого в мошенничестве в крупном размере мужчину, и на следующий день суд в Уфе его арестовал.

Для расследования этого уголовного дела и последующего суда, должник будет этапирован в Петрозаводск.