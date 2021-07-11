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Азартный рецидивист в Карелии обворовал помогавшую ему знакомую

Новости. Криминал
11:04, 12 Июля 2021
фото: © Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Житель Костомукши, которому срочно понадобились деньги, пошел на преступление, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» было возбуждено сотрудниками костомукшской полиции в отношении 32-летнего ранее судимого горожанина.

Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина причастен к похищению крупной суммы денег со счёта его 51-летней соседки по комнате в общежитии.

Подозреваемый сознался в содеянном. Он рассказал, что с заявительницей знаком давно. Мужчина часто бывал у неё в гостях, а также иногда брал деньги в долг.

В начале июля костомукшанин оказался без средств к существованию и попросил приятельницу занять ему тысячу рублей. Женщина дала банковскую карту, чтобы тот обналичил необходимую сумму самостоятельно. Но заодно горожанин воспользовался данными карты и подключил её к своему электронному кошельку. В дальнейшем житель севера Карелии, по версии следствия, тайно перевёл себе на счёт около 11 тысяч рублей. Большую часть суммы он отложил, а 800 рублей потратил на азартные игры в интернете.

Фигурант уголовного дела материальный ущерб в полном объёме. Однако теперь костомукшанину предстоит ответить перед законом: максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до шести лет.

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